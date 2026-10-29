Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung
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OC Oerlikon / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
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Starker Bestellungseingang und Umsatz im dritten Quartal bestätigen die positive Geschäftsentwicklung
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Wichtige Kennzahlen per 30. September 2026 (in CHF Millionen)1
1 Unterschiede bei Gesamtwerten gegenüber der Summe der Einzelwerte können sich durch Rundungen ergeben. 2 Bereinigt um Wechselkursänderungen; im Vergleichszeitraum gab es keine M&A-Effekte.
Im dritten Quartal verzeichnete Oerlikon einen Bestellungseingang von CHF 458 Millionen, entsprechend einem Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen. Der Umsatz stieg auf CHF 421 Millionen und lag damit bei konstanten Wechselkursen 10% über dem Vorjahreszeitraum.
Das Quartal war erneut von einem gemischten wirtschaftlichen Umfeld geprägt, das durch anhaltende regionale Konflikte und geopolitische Unsicherheiten belastet wurde. Dennoch verbesserten sich die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) in den wichtigsten Volkswirtschaften weiter und lagen bei über 50 Punkten. Anhaltende Lieferkettenengpässe bei bestimmten kritischen Mineralien, darunter Wolfram und Yttrium, veranlassten Kunden dazu, sich die Versorgung mit produktionskritischen Materialien zu sichern. In diesem Umfeld agierte Oerlikon weiterhin als verlässlicher Partner, gewährleistete eine kontinuierliche Versorgung und unterstützte die Kunden unter anspruchsvollen Marktbedingungen.
Die Märkte Luftfahrt, Energie (Industriegasturbinen) und Allgemeine Industrie unterstützten in allen Regionen das Wachstum von Bestellungseingang und Umsatz, getragen von höheren Volumen und positiven Preiseffekten. Der Luxusgütermarkt zeigte weiterhin Anzeichen einer Stabilisierung, während der Automobilmarkt schwach blieb. Auf der Grundlage der Leistung im dritten Quartal und des aktuellen Auftragsbestands bestätigt Oerlikon den Ausblick für das Gesamtjahr.
Auf Segmentebene setzte Coating Services sein Wachstum fort, unterstützt durch die allgemeine Industrie und den Werkzeugbau. Das Segment Components entwickelte sich stabil, unterstützt durch die Luftfahrt und das anhaltende Wachstum neuer Anwendungen, einschliesslich Additive Manufacturing und Isolationslösungen für Elektrofahrzeugbatterien. Materials & Equipment erzielte eine starke Leistung, getragen von einer höheren Nachfrage und positiven Preiseffekten, insbesondere in den Märkten Luftfahrt und Energie.
Segmentinformationen
1Bereinigt um Wechselkurseffekte; im Vergleichszeitraum gab es keine M&A-Effekte.
Weitere Informationen
Die Medienmitteilung ist unter www.oerlikon.com/medienmitteilungen und www.oerlikon.com/ir verfügbar.
Über Oerlikon
Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend in Material Science Engineering. Mit der richtigen Kombination aus Oberflächentechnologien, Advanced Materials, Beschichtungsanlagen, Komponenten und Advanced Manufacturing helfen wir, Kunden ihre Produkte und Prozesse hinsichtlich Leistung, Effizienz, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Unsere Technologien sind oft unsichtbar für den Endnutzer, aber geschäftskritisch für die Industrien, die das moderne Leben ermöglichen: Luft- und Raumfahrt, Energie, Halbleiter, Medizintechnik, Luxusgüter, Werkzeugindustrie, Automobilbau und die Allgemeine Industrie. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 10‘000 Mitarbeitenden tätig. Im Jahr 2025 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 29. Oktober 2026, die Sie unter www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.
Disclaimer
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (nachfolgend zusammen mit den Gruppengesellschaften als „Oerlikon“ bezeichnet), hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass ausschliesslich aktuelle und sachlich zutreffende Informationen in dieses Dokument Eingang finden. Es gilt gleichwohl festzuhalten und klarzustellen, dass Oerlikon hiermit keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, betreffend Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen in irgendeiner Art und Weise übernimmt. Weder Oerlikon noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden sowie externen Berater oder andere Personen, die mit Oerlikon verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu Oerlikon stehen, haften für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung des vorliegenden Dokuments ergeben.
Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) beruht auf Einschätzungen, Annahmen und anderen Informationen, wie sie momentan dem Management von Oerlikon zur Verfügung stehen. In diesem Dokument finden sich Aussagen, die sich auf die zukünftige betriebliche und finanzielle Entwicklung von Oerlikon oder auf zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit Oerlikon beziehen. Solche Aussagen sind allenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten und unterliegen gewisse(n) Risiken, Unsicherheits- und andere(n) Faktoren, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar sind und/oder auf welche Oerlikon keinen Einfluss hat. Diese Risiken, Unsicherheits- und anderen Faktoren können dazu beitragen, dass sich die (insbesondere betrieblichen und finanziellen) Ergebnisse von Oerlikon substanziell von den Ergebnissen unterscheiden können, die allenfalls aufgrund der in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Aussagen in Aussicht gestellt wurden oder erwartet werden konnten. Oerlikon leistet keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die zukunftsgerichteten Aussagen auch eintreffen werden. Oerlikon ist nicht verpflichtet und übernimmt keinerlei Haftung dafür, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder auf irgendeine andere Art und Weise einer Überprüfung zu unterziehen, um diese an neuere Erkenntnisse, künftige Ereignisse oder sonstige Entwicklungen in irgendeiner Art anzupassen.
Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Tätigung einer anderen Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon dar, noch darf es als Werbung für Kauf, Verkauf oder eine andere Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon verstanden werden. Investoren sind vollumfänglich und ausschliesslich selbst verantwortlich für die von ihnen getroffenen Investitionsentscheidungen.
Ende der Adhoc-Mitteilung
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|EQS News-Service
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2424228 29.10.2026 CET/CEST
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