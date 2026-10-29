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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung

Werte in diesem Artikel
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OC Oerlikon Corporation AG
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OC Oerlikon / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung

29.10.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Handelsupdate 3. Quartal 2026

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz, 29. Oktober 2026

Starker Bestellungseingang und Umsatz im dritten Quartal bestätigen die positive Geschäftsentwicklung

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  • Bestellungseingang im dritten Quartal bei konstanten Wechselkursen um 15% gegenüber dem dritten Quartal 2025 gestiegen, getragen von höheren Volumen und positiven Preiseffekten
  • Umsatz im dritten Quartal bei konstanten Wechselkursen um 10% gestiegen, unterstützt durch eine starke Nachfrage im Segment Materials in den Endmärkten Luftfahrt, Energieerzeugung und Allgemeine Industrie
  • Nach der positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026 bestätigt Oerlikon den im ersten Halbjahr 2026 angehobenen Finanzausblick für 2026

Wichtige Kennzahlen per 30. September 2026 (in CHF Millionen)1

 

Q3 2026

Q3 2025


Veränderung in CHF in %


vergleichbare Veränderung in %2
 

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Bestellungseingang

458

396

15,9%

14,9%

Umsatz

421

380

10,8%

10,1%

1 Unterschiede bei Gesamtwerten gegenüber der Summe der Einzelwerte können sich durch Rundungen ergeben. 2 Bereinigt um Wechselkursänderungen; im Vergleichszeitraum gab es keine M&A-Effekte. 

 

Im dritten Quartal verzeichnete Oerlikon einen Bestellungseingang von CHF 458 Millionen, entsprechend einem Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen. Der Umsatz stieg auf CHF 421 Millionen und lag damit bei konstanten Wechselkursen 10% über dem Vorjahreszeitraum.

Das Quartal war erneut von einem gemischten wirtschaftlichen Umfeld geprägt, das durch anhaltende regionale Konflikte und geopolitische Unsicherheiten belastet wurde. Dennoch verbesserten sich die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) in den wichtigsten Volkswirtschaften weiter und lagen bei über 50 Punkten. Anhaltende Lieferkettenengpässe bei bestimmten kritischen Mineralien, darunter Wolfram und Yttrium, veranlassten Kunden dazu, sich die Versorgung mit produktionskritischen Materialien zu sichern. In diesem Umfeld agierte Oerlikon weiterhin als verlässlicher Partner, gewährleistete eine kontinuierliche Versorgung und unterstützte die Kunden unter anspruchsvollen Marktbedingungen.

Die Märkte Luftfahrt, Energie (Industriegasturbinen) und Allgemeine Industrie unterstützten in allen Regionen das Wachstum von Bestellungseingang und Umsatz, getragen von höheren Volumen und positiven Preiseffekten. Der Luxusgütermarkt zeigte weiterhin Anzeichen einer Stabilisierung, während der Automobilmarkt schwach blieb. Auf der Grundlage der Leistung im dritten Quartal und des aktuellen Auftragsbestands bestätigt Oerlikon den Ausblick für das Gesamtjahr.

 

Auf Segmentebene setzte Coating Services sein Wachstum fort, unterstützt durch die allgemeine Industrie und den Werkzeugbau. Das Segment Components entwickelte sich stabil, unterstützt durch die Luftfahrt und das anhaltende Wachstum neuer Anwendungen, einschliesslich Additive Manufacturing und Isolationslösungen für Elektrofahrzeugbatterien. Materials & Equipment erzielte eine starke Leistung, getragen von einer höheren Nachfrage und positiven Preiseffekten, insbesondere in den Märkten Luftfahrt und Energie.

 

Segmentinformationen
Seit dem ersten Halbjahr 2026 weist Oerlikon seine Ergebnisse nach einer Segmentberichtsstruktur aus, die das fokussierte Portfolio des Unternehmens widerspiegelt. Die Berichterstattung ist in drei Segmente gegliedert: Coating Services, Components und Materials & Equipment.
 

CHF Millionen

Coating Services

Components

Materials & Equipment

 

Q3
2026

Q3
2025

Q3
2026

Q3
2025

Q3
2026

Q3
2025

Bestellungseingang

158

146

110

103

191

146

Umsatz

156

146

108

106

157

129

Organisches Umsatzwachstum1

6,7%

 

1,2%

 

21,4%

 

1Bereinigt um Wechselkurseffekte; im Vergleichszeitraum gab es keine M&A-Effekte.

Weitere Informationen

Die Medienmitteilung ist unter www.oerlikon.com/medienmitteilungen und www.oerlikon.com/ir  verfügbar. 

 

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend in Material Science Engineering. Mit der richtigen Kombination aus Oberflächentechnologien, Advanced Materials, Beschichtungsanlagen, Komponenten und Advanced Manufacturing helfen wir, Kunden ihre Produkte und Prozesse hinsichtlich Leistung, Effizienz, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Unsere Technologien sind oft unsichtbar für den Endnutzer, aber geschäftskritisch für die Industrien, die das moderne Leben ermöglichen: Luft- und Raumfahrt, Energie, Halbleiter, Medizintechnik, Luxusgüter, Werkzeugindustrie, Automobilbau und die Allgemeine Industrie. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 10‘000 Mitarbeitenden tätig. Im Jahr 2025 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.

 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an

Sandra Wiesner
Head of Marketing and Communications
Tel: +41 58 360 96 29
sandra.wiesner@oerlikon.com

Aymeric Jamin
Head of Investor Relations
Tel: +41 58 360 96 59
aymeric.jamin@oerlikon.com

www.oerlikon.com 

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 29. Oktober 2026, die Sie unter www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.

Disclaimer

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (nachfolgend zusammen mit den Gruppengesellschaften als „Oerlikon“ bezeichnet), hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass ausschliesslich aktuelle und sachlich zutreffende Informationen in dieses Dokument Eingang finden. Es gilt gleichwohl festzuhalten und klarzustellen, dass Oerlikon hiermit keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, betreffend Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen in irgendeiner Art und Weise übernimmt. Weder Oerlikon noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden sowie externen Berater oder andere Personen, die mit Oerlikon verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu Oerlikon stehen, haften für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung des vorliegenden Dokuments ergeben.  

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) beruht auf Einschätzungen, Annahmen und anderen Informationen, wie sie momentan dem Management von Oerlikon zur Verfügung stehen. In diesem Dokument finden sich Aussagen, die sich auf die zukünftige betriebliche und finanzielle Entwicklung von Oerlikon oder auf zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit Oerlikon beziehen. Solche Aussagen sind allenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten und unterliegen gewisse(n) Risiken, Unsicherheits- und andere(n) Faktoren, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar sind und/oder auf welche Oerlikon keinen Einfluss hat. Diese Risiken, Unsicherheits- und anderen Faktoren können dazu beitragen, dass sich die (insbesondere betrieblichen und finanziellen) Ergebnisse von Oerlikon substanziell von den Ergebnissen unterscheiden können, die allenfalls aufgrund der in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Aussagen in Aussicht gestellt wurden oder erwartet werden konnten. Oerlikon leistet keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die zukunftsgerichteten Aussagen auch eintreffen werden. Oerlikon ist nicht verpflichtet und übernimmt keinerlei Haftung dafür, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder auf irgendeine andere Art und Weise einer Überprüfung zu unterziehen, um diese an neuere Erkenntnisse, künftige Ereignisse oder sonstige Entwicklungen in irgendeiner Art anzupassen.  

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Tätigung einer anderen Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon dar, noch darf es als Werbung für Kauf, Verkauf oder eine andere Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon verstanden werden. Investoren sind vollumfänglich und ausschliesslich selbst verantwortlich für die von ihnen getroffenen Investitionsentscheidungen. 


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: OC Oerlikon
Churerstrasse 120
CH - 8808 Pfäffikon SZ
Schweiz
Telefon: +41 58 360 96 96
Fax: +41 58 360 91 96
E-Mail: info@oerlikon.com
Internet: www.oerlikon.com
ISIN: CH0000816824
Valorennummer: 863037
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
LEI Code: 529900I8VLAZR2FJ0M10
EQS News ID: 2424228

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2424228  29.10.2026 CET/CEST

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30.01.13 OC Oerlikon kaufen Vontobel Research
04.12.12 OC Oerlikon buy UBS AG
04.12.12 OC Oerlikon buy Vontobel Research
27.11.12 OC Oerlikon buy Vontobel Research
26.11.12 OC Oerlikon buy Vontobel Research

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