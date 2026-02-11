DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 -0,2%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.810 +0,1%Euro1,1855 -0,1%Öl67,56 ±0,0%Gold4.961 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Inflationsdaten im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Bären übernehmen an den Börsen in Asien -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- AUTO1 im Fokus
Top News
Goldpreis: US-Inflationszahlen mit Spannung erwartet Goldpreis: US-Inflationszahlen mit Spannung erwartet
Warten auf US-Inflationsdaten: DAX dürfte mit leichten Gewinnen starten Warten auf US-Inflationsdaten: DAX dürfte mit leichten Gewinnen starten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ad-hoc-Mitteilung

Leclanché-Aktie im Blick: Finanzielle Turbulenzen - Liquiditätsengpässe verzögern Gehaltszahlungen

13.02.26 07:21 Uhr
Leclanché-Aktie: Ad-hoc-Mitteilung offenbart kurzfristige Finanzierungslücke | finanzen.net

Der Schweizer Energiespeicherspezialist Leclanché steckt momentan offenbar in einer schwierigen finanziellen Phase.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leclanche (Leclanché SA)
0,14 CHF 0,00 CHF 1,79%
Charts|News|Analysen

Wie das Unternehmen am Freitag im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, sieht sich die Geschäftsführung aktuell mit erheblichen kurzfristigen Liquiditätsengpässen konfrontiert. Diese Engpässe haben bereits zu spürbaren Konsequenzen für den operativen Betrieb und die Belegschaft geführt.

Wer­bung

Zahlungsverzögerungen belasten die Belegschaft

Die angespannte Kassenlage hat zur Folge, dass das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen derzeit nicht fristgerecht nachkommen kann. Besonders brisant: Davon betroffen sind auch die Gehaltszahlungen für den Monat Januar, die bislang noch nicht vollständig geleistet wurden. Das Management räumte ein, dass die Verzögerungen eine unmittelbare Folge der fehlenden flüssigen Mittel sind.

Verhandlungen laufen

Hinter den Kulissen wird unter Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung befinden sich laut eigenen Angaben in intensiven Gesprächen, um kurzfristige Finanzierungsoptionen zu sichern. Dabei spielen vor allem die engen Beziehungen zu den wichtigsten Partnern des Unternehmens eine zentrale Rolle. Verschiedene Finanzierungsmodelle befinden sich bereits in unterschiedlichen Stadien der Umsetzung, um den Fortbestand des Unternehmens und die Begleichung der offenen Forderungen zu gewährleisten.

Ungewissheit über den weiteren Zeitplan

Trotz der ernsten Lage zeigt sich die Führungsebene von Leclanché entschlossen, die Krise zu bewältigen. Man nehme die Situation sehr ernst und arbeite mit Priorität an einer nachhaltigen Lösung. Wann genau die Liquiditätslücke geschlossen werden kann und die ausstehenden Gehälter überwiesen werden, bleibt jedoch zunächst offen. Das Unternehmen kündigte an, den Markt und die Mitarbeiter umgehend zu informieren, sobald gesicherte Informationen über den Erfolg der Finanzierungsbemühungen vorliegen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Leclanche (Leclanché SA)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Leclanche (Leclanché SA)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: albertczyzewski / Shutterstock.com

Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)

DatumMeistgelesen
Wer­bung