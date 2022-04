ADAC: Benzin und Diesel in Deutschland wieder etwas billiger

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fällt zurück -- Twitter-Großaktionär startet Sammelklage gegen Musk -- LVMH mit kräftigem Umsatzsprung -- Goldpreis nähert sich 2.000 Dollar -- Fraport, K+S im Fokus

JPMorgan macht weniger Gewinn als zuvor erwartet. Vodafone erwägt Milliardeninvestitionen in Netzausbau mit reinen Glasfaser-Anschlüssen. Wachsende Nachfrage decken: Linde erweitert Kapazität an US-Golfküste. Deutsche Telekom baut T-Mobile-Beteiligung aus. Shop Apotheke kauft Schnelllieferdienst First A. GlaxoSmithKline greift nach Sierra Oncology in Milliardendeal.