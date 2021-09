ADAC: Benzinpreis im August auf Höchststand

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Tanken war für die Fahrer von Benzinautos laut ADAC im August so teuer wie in keinem Monat zuvor in diesem Jahr. Ein Liter Super E10 kostete im Durchschnitt 1,557 Euro und damit einen Cent mehr als im Juli, teilte der Autoclub am Mittwoch mit. Aktuell koste der Liter im Durchschnitt 1,558 Euro. Diesel-Fahrer tankten im August für 1,386 Euro und damit 0,3 Cent günstiger als im Juli. Aktuell koste der Liter im Schnitt 1,387 Euro. Am günstigsten sei das Tanken meist abends zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr, teilte der ADAC mit./rol/DP/nas