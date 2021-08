ADAC: Fernverkehr in Deutschland ohne große Staus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auf den deutschen Autobahnen geht es am Wochenende wieder etwas ruhiger zu. Nach dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg sei an den zwei vorangegangenen Wochenenden viel mehr los gewesen, jetzt "ebbt es wieder etwas ab", sagte ADAC-Sprecherin Katja Legner. Am späten Samstagvormittag gab es bei deutschlandweit meist schönem Wetter laut ADAC gerade mal zehn Staus mit über 10 Kilometer Länge.

Der längste war ein Stau von 15 Kilometer auf der A7 vor Rendsburg mit einer halben Stunde Zeitverlust, sagte die Sprecherin. Auf der A7 gab es noch zwei weitere Staus im Raum Hamburg sowie bei Walsrode und auf der Strecke Kassel - Hannover, auf der A1 herschte sehr dichter Verkehr auf der A1 Fehmarn - Lübeck, auch hier brauchten die Autofahrer eine halbe Stunde länger. Außerdem gab es zwei Staus im Süden: Auf der A 8 Stuttgart - Ulm bei Aichelberg und aus Richtung Salzburg kurz vor München. In Richtung Seen und Berge sei aber mit lebhaftem Ausflugsverkehr zu rechen./rol/DP/zb