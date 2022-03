ADAC: Rekord bei Spritpreisen wegen Ukraine und Sorge um Lieferausfälle

BERLIN (Dow Jones)--Der Krieg in der Ukraine und Befürchtungen über Lieferausfällen haben bei den Spritpreisen an Deutschlands Tankstellen zu neuen Höchstständen geführt. Nach einer wöchentlichen Auswertung der Spritpreise durch den ADAC gab es im Vergleich zur Vorwoche bei beiden Kraftstoffen einen "enormen Preissprung". Demnach stieg der Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt um 8,6 Cent auf 1,827 Euro. Noch größer fällt die Wochendifferenz beim Diesel aus: Mit einem Preis von 1,756 Euro kostet ein Liter hier im Bundesschnitt 10,1 Cent mehr.

Wegen der stark steigenden Kraftstoffpreise appelliert der ADAC an die Bundesregierung, die Pendlerpauschale bereits ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent anzuheben und nicht erst ab dem 21. Kilometer der einfachen Entfernung zum Arbeitsplatz. Der ADAC empfahl zudem den Autofahrer, beim Tanken auf die Uhrzeit zu achten. Denn Benzin und Diesel seien morgens gegen 7 Uhr am teuersten und in den Abendstunden zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr am günstigsten.

