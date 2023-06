ADAC-Umfrage: Mobilitätswende kommt nur langsam voran

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Milliardär könnte offenbar bei thyssenkrupp Steel einsteigen. Jefferies-Experte blickt gelassen auf Nordex. Meta verbannt in Kanada Nachrichteninhalte von Facebook und Instagram. MTU erhält bei Pariser Airshow Aufträge in Milliardenhöhe. Rheinmetall will im Sommer weitere Marder-Schützenpanzer an die Ukraine liefern. Hoher Kostendruck sorgt bei Horbach für Gewinneinbruch. Canopy Growth präsentiert enttäuschende Bilanz.