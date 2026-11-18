Adagio Medical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Adagio Medical hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Adagio Medical hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -19,800 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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