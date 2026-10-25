Adani Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Adani Power stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 170,14 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Adani Power 131,06 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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