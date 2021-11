ADC Therapeutics gibt Abstracts bekannt, die auf der 63. Jahrestagung der American Society of Hematology präsentiert werden

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das die Lebensqualität von Krebspatienten mit gezielten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation zur Behandlung maligner hämatologischer Erkrankungen und solider Tumore verbessert, gab heute bekannt, dass Abstracts für ZYNLONTA® und ADCT-602 für Präsentationen auf der 63. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) angenommen wurden. Die Veranstaltung wird vom 11. bis 14. Dezember 2021 virtuell sowie vor Ort in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia stattfinden.

"Wir freuen uns sehr darauf, auf der ASH-Jahrestagung 2021 Daten über unsere zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) als Monotherapien und in innovativen Kombinationen zu präsentieren", so Joseph Camardo, MD, Chief Medical Officer von ADC Therapeutics. "Zu diesen Daten zählen auch Präsentationen von Prüfärzten zu Teilmengen von Daten aus unserer zulassungsrelevanten Phase-2-Studie und Daten über die Gabe von ZYNLONTA nach einer CAR-T-Therapie. Positiv stimmt uns auch die Anti-Tumor-Aktivität und das kontrollierbare Sicherheitsprofil von ZYNLONTA in Kombination mit Ibrutinib. Das Phase-2-Protokoll wurde vor kurzem abgeändert; es wurde eine höhere und häufigere Dosis von ZYNLONTA eingeführt. Dadurch soll das Ansprechen verbessert und diese Kombination in früheren Therapielinien untersucht werden."

Angaben zur mündlichen Präsentation von ADC Therapeutics:

Planned Interim Analysis of a Phase 2 Study of Loncastuximab Tesirine Plus Ibrutinib in Patients with Advanced Diffuse Large B-Cell Lymphoma (LOTIS-3)

Abstract: 54

Datum und Uhrzeit: Samstag, 11. Dezember 2021, 10:45 Uhr (EST)

Session: 627. Aggressive Lymphome: Klinisch und epidemiologisch: Populationsdaten für das Management aggressiver NHL

Referent: Carmelo Carlo-Stella, MD, Department of Biomedical Sciences, Humanitas University, und Department of Oncology and Hematology, IRCCS Humanitas Research Hospital, Mailand, Italien

Angaben zu den Poster-Präsentationen von ADC Therapeutics*:

Clinical Characteristics and Responses of Patients with Relapsed or Refractory High-Grade B-cell Lymphoma Treated with Loncastuximab Tesirine in the LOTIS-2 Clinical Trial

Abstract: 3575

Datum: Montag, 13. Dezember 2021

Session: 626. Aggressive Lymphome: Prospektive Therapiestudien: Poster III

Referent: Juan Pablo Alderuccio, MD, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami, Miami, Florida, USA

Combination of Loncastuximab Tesirine and Polatuzumab Vedotin Shows Increased Anti-Tumor Activity in Pre-Clinical Models of Non-Hodgkin Lymphoma

Abstract: 2273

Datum: Sonntag, 12. Dezember 2021

Session: 605. Molekulare Pharmakologie und Arzneimittelresistenz: Lymphoide Neoplasien: Poster II

Referentin: Francesca Zammarchi, PhD, ADC Therapeutics

CD19-mediated DNA Damage Boost in Lymphoma Cells Treated with Loncastuximab Tesirine in Combination with PARP inhibitors

Abstract: 1342

Datum: Samstag, 11. Dezember 2021

Session: 622. Lymphome: Translational – nicht-genetisch: Poster I

Referentin: Stefania Fusani, PhD, Oncohematology Division, IEO Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Mailand, Italien

Angaben zum unabhängig entwickelten ZYNLONTA-Poster:

The Anti-CD19 Antibody-Drug Conjugate Loncastuximab Tesirine Achieved Responses in Patients with Diffuse Large B-cell Lymphoma Who Relapsed After Anti-CD19 CAR T-Cell Therapy

Abstract: 2489

Datum: Sonntag, 12. Dezember 2021

Session: 626. Aggressive Lymphome: Prospektive Therapiestudien: Poster II

Referent: Paolo F. Caimi, MD, Cleveland Clinic/Case Comprehensive Cancer Center, Cleveland, Ohio, USA

Angaben zum unabhängig entwickelten ADCT-602-Poster:

A Phase 1 Trial of ADCT-602, a CD22 Targeting Antibody Drug Conjugate Bound to PBD Toxin in Adult Patients with Relapsed or Refractory CD22+ B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia

Abstract: 1237

Datum: Samstag, 11. Dezember 2021

Session: 614. Akute lymphoblastische Leukämien: Therapien, außer Transplantationen und zelluläre Immuntherapien: Poster I

Referent: Nitin Jain, MD, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA

*Die Poster sind zu den folgenden Terminen in der Poster-Ausstellungshalle im Georgia World Congress Center verfügbar: 11. Dezember: 9:00 bis 19:30 Uhr (EST), 12. und 13. Dezember: 9:00 bis 20:00 Uhr (EST). Von den Referenten, die persönlich erscheinen möchten, wird erwartet, dass sie ihren Vortrag während der letzten beiden Stunden der angegebenen Ausstellungszeit halten.

Die Abstracts sind über das Online-Tagungsprogramm der ASH verfügbar und werden in der November-Sonderausgabe von Blood veröffentlicht.

Über ZYNLONTA® (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl)

ZYNLONTA® ist ein auf CD19 abzielendes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK). Sobald es an eine CD19 exprimierende Zelle gebunden ist, wird ZYNLONTA von der Zelle internalisiert, wo Enzyme eine Pyrrolobenzodiazepin-Nutzlast (PBD) freisetzen. Die hochwirksame Nutzlast bindet sich mit geringer Verzerrung an die kleine DNA-Furche und bleibt dadurch weniger sichtbar für die DNA-Reparaturmechanismen. Damit wird letztlich der Zellzyklus gestoppt, und die Tumorzellen sterben ab.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erteilte ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) die Zulassung für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) großzelligem B-Zell-Lymphom nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie, einschließlich des nicht anderweitig spezifizierten (NOS) diffus großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL), des DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom entsteht, sowie des hochgradigen B-Zell-Lymphoms. An der Studie nahm ein breites Spektrum stark vorbehandelter Patienten (median drei frühere Therapielinien) mit sehr schwer behandelbarer Erkrankung teil, darunter Patienten mit hochgradigem B-Zell-Lymphom. Zu den Probanden gehörten auch Patienten, die auf die Erstlinientherapie nicht angesprochen hatten, deren Erkrankung gegenüber allen früheren Therapielinien refraktär war, Patienten mit Double/Triple-Hit-Genetik sowie Patienten, die sich vor der Behandlung mit ZYNLONTA einer Stammzelltransplantation und einer CAR-T-Therapie unterzogen hatten. Diese Indikation wurde von der FDA aufgrund der Gesamtansprechrate im beschleunigten Verfahren zugelassen, und die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer Bestätigungsstudie abhängig gemacht werden.

ZYNLONTA wird außerdem in Kombinationsstudien als Therapieoption für andere B-Zell-Malignome und in früheren Therapielinien evaluiert.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation die Lebensqualität von Krebspatienten verbessert. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner proprietären PBD-basierten AWK-Technologie voran, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende AWK ZYNLONTA® (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics ist von der FDA für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie zugelassen. Auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen wird ZYNLONTA entwickelt. Cami (Camidanlumab-Tesirin) wird in einer späten klinischen Studie bei rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom und in einer klinischen Phase-1b-Studie bei verschiedenen fortgeschrittenen soliden Tumoren evaluiert. Neben ZYNLONTA und Cami hat ADC Therapeutics mehrere AWKs in laufender klinischer und präklinischer Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Hauptsitz im Technologiepark Biopôle in Lausanne (Schweiz) und unterhält Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area (USA) und New Jersey (USA). Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/. Folgen Sie dem Unternehmen auch auf Twitter und LinkedIn.

ZYNLONTA® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

