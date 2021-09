ADC Therapeutics gibt Wechsel in der medizinischen Führungsspitze bekannt

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren das Leben der von Krebs betroffenen Menschen verbessert, teilte heute mit, dass Jay Feingold, MD, PhD, Senior Vice President und Chief Medical Officer, das Unternehmen verlassen wird, um eine neue Aufgabe zu übernehmen. Joseph Camardo, MD, wird zum neuen Senior Vice President und Chief Medical Officer ernannt.

"Jay Feingold hat in den letzten sieben Jahren eine zentrale Rolle beim Wachstum von ADC Therapeutics übernommen und war maßgeblich am Aufbau unseres klinischen Teams und der Entwicklung unserer Strategie beteiligt, die schließlich zur Zulassung unserer ersten kommerziellen Therapie ZYNLONTA® geführt hat", so Chief Executive Officer Chris Martin, PhD. "Wir sind dankbar für seine Führungsstärke, seine Fachkompetenz und seinen unbeirrten Einsatz für die Patienten und wünschen ihm alles Gute für seine kommenden Unternehmungen." Dr. Feingold wird ADCT bis 2022 beratend zur Seite stehen und so einen reibungslosen Übergang gewährleisten.

Vor seinem Wechsel zu ADC Therapeutics war Dr. Camardo bei der Celgene Corporation tätig, zuletzt als Senior Vice President von Celgene Global Health und davor als Senior Vice President of Global Medical Affairs and Corporate Medical Operations. Vor seiner Tätigkeit bei Celgene trug Dr. Camardo als Senior Vice President of Clinical Development and Medical Affairs am Forest Research Institute Verantwortung und verbrachte mehr als 20 Jahre bei Wyeth Research vor dessen Übernahme durch Pfizer. Bei Wyeth hatte er mehrere Führungspositionen inne, unter anderem als Senior Vice President of Clinical Research and Development.

"Aufgrund seiner umfassenden Erfahrungen in den Bereichen klinische Entwicklung und Medical Affairs ist Dr. Camardo der ideale Nachfolger, der eine nahtlose Weiterentwicklung unseres Unternehmens gewährleistet. Dr. Camardo hat schon in den letzten 18 Monaten eng mit Dr. Feingold zusammengearbeitet. Gemeinsam haben sie dafür gesorgt, dass unser erstes vermarktetes Produkt von der Ärzteschaft in den USA und darüber hinaus gut aufgenommen wurde", so Chris Martin weiter.

"Im Namen des Vorstands freue ich mich, Dr. Camardo in der bedeutenden Rolle des Chief Medical Officers willkommen zu heißen", erklärt Ron Squarer, Chairman of the Board und Berater des Unternehmens. "Der Vorstand hat bei mehreren wichtigen Projekten eng mit Joe Camardo zusammengearbeitet und schätzt seine umfangreiche und tiefreichende Branchenerfahrung sowie seine Leidenschaft für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten."

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation die Lebensqualität von Krebspatienten verbessert. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner proprietären PBD-basierten AWK-Technologie voran, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende AWK ZYNLONTA™ (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics ist von der FDA für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie zugelassen. Auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen befindet sich ZYNLONTA in der Entwicklung. Cami (Camidanlumab-Tesirin) wird zurzeit in einer späten klinischen Studie bei rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom und in einer klinischen Phase-1b-Studie bei verschiedenen fortgeschrittenen soliden Tumoren geprüft. Neben ZYNLONTA und Cami hat das Unternehmen mehrere PBD-basierte AWK in laufender klinischer und präklinischer Entwicklung.

Der Sitz von ADC Therapeutics befindet sich in Lausanne (Biopôle), Schweiz. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in London, der Bay Area von San Francisco und in New Jersey. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://adctherapeutics.com/. Folgen Sie dem Unternehmen auch auf Twitter und LinkedIn.

ZYNLONTA® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

