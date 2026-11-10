ADC Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

10.11.26 06:35 Uhr

ADC Therapeutics hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ADC Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,300 USD vermeldet.

ADC Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net