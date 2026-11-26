Auf der Umsatzseite hat Addex Therapeutics im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 83,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Addex Therapeutics 0,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Addex Therapeutics ein EPS von -1,500 USD in den Büchern gestanden.

Addex Therapeutics hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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