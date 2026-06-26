Addex Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Addex Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,330 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 87,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net