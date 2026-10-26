Addnode Group Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Addnode Group Registered B hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 SEK gegenüber 0,400 SEK im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 1,44 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Addnode Group Registered B 1,31 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,578 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,44 Milliarden SEK ausgegangen.
Redaktion finanzen.net
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