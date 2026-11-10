Ades: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

Ades hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,23 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,050 SAR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,16 Milliarden SAR taxiert.

Redaktion Finanzen.net