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Adicet Bio: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

15.03.26 06:35 Uhr
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Aktien
Adicet Bio Inc Registered Shs
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Adicet Bio hat am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adicet Bio -5,120 USD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -16,950 USD. Im Vorjahr waren -21,280 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

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