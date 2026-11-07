Adicet Bio stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Adicet Bio ließ sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Adicet Bio die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Adicet Bio ein EPS von -4,640 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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