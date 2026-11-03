adidas-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight

Bewertung im Fokus

03.11.26 12:52 Uhr

Barclays Capital hat die adidas-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Viktoria Petrova widmete sich am Montag nach den jüngsten Quartalsberichten von Adidas und Puma der Frage der Lagerbestände und führte einen speziellen Branchentracker zu diesem Thema ein. Das durchschnittliche Wachstum der Lagerbestände sei höher als das Branchenwachstum, und die Schere gehe immer weiter auseinander, konstatierte die Expertin. In der Vergangenheit hätten die Margen von Adidas negativ mit den Lagerbeständen korreliert. Sie kappte ihre Gewinnerwartungen bis 2028 etwas.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:36 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 169,45 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 18,03 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 269.985 adidas-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 2,1 Prozent. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.03.2027 werfen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.