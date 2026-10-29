adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform

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29.10.26 09:39 Uhr

Das adidas-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Aneesha Sherman genauer unter die Lupe genommen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman erinnerte am Donnerstag an die bereits vorab veröffentlichten Eckdaten in der vergangenen Woche. Die Produktsparte Performance und der Vertriebskanal Direct-to-Consumer (DTC) seien die Wachstumstreiber des Sportartikelherstellers. Die Sparte Lifestyle-Schuhe bleibe derweil herausfordernd.

Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 162,30 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 50,96 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 112.035 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,2 Prozent zu Buche. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.