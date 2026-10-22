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Aktuelle Analyse

adidas-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen

adidas-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen

DZ BANK-Analyst Thomas Maul hat eine gründliche Analyse des adidas-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.00 EUR -3.30 EUR -2.05 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 205 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Markenbegehrlichkeit und eine disziplinierte Sell-in-Strategie hätten dem Sportartikelkonzern im dritten Quartal einen überraschend starken Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) beschert, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies untermauere seine Einschätzung, dass Adidas in einem herausfordernden Marktumfeld geschickter agiere als die anderen großen Wettbewerber.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 14:27 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 158,60 EUR ab. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 238.014 Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 4,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:41 adidas Kaufen DZ BANK
21.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
21.10.26 adidas Neutral UBS AG
21.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets

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