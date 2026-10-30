adidas-Aktie: Hold-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aktie bewertet

30.10.26 13:19 Uhr

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die adidas-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen habe das Management einen optimistischen Ton angeschlagen, Potenzial für das diesjährige Umsatzwachstumsziel signalisiert und den Branchenpessimismus als überzogen dargestellt, schrieb Nick Anderson am Freitag. Der Markt habe die Hinweise auf eine Trendwende bei den Lagerbeständen im zweiten Halbjahr 2027 begrüßt, und die Aktie erscheine günstig. Vor klaren Belegen für eine tatsächliche Trendwende dürfte sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen halten.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung

Um 13:03 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 169,55 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 12,06 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 246.713 adidas-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 2,2 Prozent nach oben. Am 10.03.2027 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von adidas.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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