adidas Aktie News: adidas gibt am Mittwochmittag ab

Aktien in diesem Artikel adidas 147,12 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 146,88 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 146,24 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 146,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 107.385 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 248,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 40,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 57,26 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 154,08 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 2,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6.408,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

adidas-Aktie im Minus: Baader Bank hebt Kursziel für adidas an

adidas-Aktie steigt: Warburg Research heb Einstufung für adidas an

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com