adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 146,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 146,24 EUR. Bei 146,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 192.412 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 248,10 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 40,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (93,40 EUR). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 57,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,08 EUR.

adidas gewährte am 20.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,34 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 6.408,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.752,00 EUR umgesetzt.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,77 EUR je adidas-Aktie belaufen.

