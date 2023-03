adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel adidas 142,88 EUR

0,56% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,3 Prozent auf 144,92 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,26 EUR an. Mit einem Wert von 144,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.596 adidas-Aktien.

Bei 220,80 EUR erreichte der Titel am 22.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,37 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 55,16 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 159,54 EUR für die adidas-Aktie.

adidas ließ sich am 10.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 2,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.205,00 EUR im Vergleich zu 5.752,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 06.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

adidas-Aktie profitiert: JPMorgan und Berenberg heben adidas-Kursziel deutlich an - PUMA-Aktie nach Abstufung im Minus

adidas-Aktie gibt Gas: Zunehmende Hoffnung auf geringere Yeezy-Belastung - Wohl Vereinbarung getrofen

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com