adidas Aktie News: adidas legt am Mittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 187,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 189,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 187,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.321 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,80 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 6,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2023 bei 137,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,522 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 181,77 EUR.

adidas veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.205,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,25 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,120 EUR je adidas-Aktie.

