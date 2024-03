adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 188,68 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 188,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 189,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 187,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.661 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 198,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 5,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 137,54 EUR fiel das Papier am 16.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,522 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 181,77 EUR für die adidas-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.999,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.205,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

2023 dürfte adidas einen Verlust von -0,120 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Analysten sehen für adidas-Aktie Luft nach oben

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind