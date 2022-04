adidas Aktie News: adidas fällt am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel adidas 210,15 EUR

Die adidas-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 210,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 209,55 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 332.002 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2021 markierte das Papier bei 336,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 59,74 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 170,08 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 19,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 297,93 EUR angegeben.

Am 09.03.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,55 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,14 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.03.2022 werden die Q4 2021-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.03.2023 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,82 EUR je adidas-Aktie.

