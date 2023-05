adidas Aktie News: adidas am Montagmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel adidas 157,74 EUR

-1,28% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 159,44 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 160,18 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 430.838 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2022 bei 201,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 70,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 151,45 EUR.

adidas gewährte am 10.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5.205,00 EUR gegenüber 5.137,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: adidas will sich für US-Geschäft wieder mehr auf Sport konzentrieren

Wie Experten die adidas-Aktie im April einstuften

adidas-Aktie fester: adidas stellt neue Strategie für Rückgewinnung chinesischer Konsumenten vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com