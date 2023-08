adidas Aktie News: adidas büßt am Mittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 182,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 182,84 EUR. Bei 182,52 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72.885 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 187,28 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,43 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 48,92 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 173,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 05.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.274,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.302,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

