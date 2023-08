adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von adidas

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 183,56 EUR ab.

Die adidas-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 183,56 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 182,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 184,00 EUR. Bisher wurden heute 135.979 adidas-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 187,28 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 2,03 Prozent wieder erreichen. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 173,00 EUR.

Am 05.05.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.274,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.302,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 03.08.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Experten empfehlen adidas im Juli mehrheitlich zum Kauf

adidas-Aktie und Manchester United-Aktie sinken: adidas setzt Partnerschaft mit Manchester United fort

adidas-Aktie höher: adidas startet im August zweite Verkaufsaktion für Yeezy-Restbestand