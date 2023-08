adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 183,86 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 183,86 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 184,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 183,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.624 adidas-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 187,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,86 Prozent. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 173,00 EUR.

Am 05.05.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.274,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.302,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Experten empfehlen adidas im Juli mehrheitlich zum Kauf

adidas-Aktie und Manchester United-Aktie sinken: adidas setzt Partnerschaft mit Manchester United fort

adidas-Aktie höher: adidas startet im August zweite Verkaufsaktion für Yeezy-Restbestand