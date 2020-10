adidas-Aktie aktuell: adidas freundlich

Aktien in diesem Artikel adidas 278,10 EUR

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 280,30 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 12.813 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 281,10 EUR. Bei 279,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 25.956 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 317,45 EUR erreichte der Titel am 16.01.2020 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2020 (162,20 EUR).

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 254,18 EUR aus. Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 8,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Marken adidas, Reebok, TaylorMade-adidas Golf sowie CCM Hockey sind in nahezu jedem Land der Welt erhältlich. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Produkten und bietet sowohl Spitzensportlern bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für reguläre Kunden, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus.

