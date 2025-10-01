adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 183,45 EUR zu.

Das Papier von adidas legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 183,45 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 183,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 141.450 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 43,80 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 12,37 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

