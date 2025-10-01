adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

adidas im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 179,90 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 179,90 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 180,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 28.497 Stück.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,64 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 160,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 11,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,82 EUR.

Am 30.07.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

