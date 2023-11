adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 167,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 167,04 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 168,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 165,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,30 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.259 Stück gehandelt.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,91 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 78,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 179,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.343,00 EUR – eine Minderung von 16,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.408,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte adidas am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je adidas-Aktie belaufen.

