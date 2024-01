adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag an Fahrt

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 185,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,8 Prozent auf 185,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 186,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.618 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.01.2023 bei 126,20 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 47,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,82 EUR je adidas-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.999,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 06.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

