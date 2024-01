adidas Aktie News: adidas am Vormittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 185,22 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 185,22 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 185,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 184,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.561 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 198,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,33 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 126,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 31,86 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,82 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.999,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.408,00 EUR umgesetzt worden.

Die adidas-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von adidas.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

