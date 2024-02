adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Freitagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 174,40 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 177,90 EUR. Bei 170,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 401.393 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,99 Prozent hinzugewinnen. Am 24.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 28,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,75 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,38 Prozent auf 5.999,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer