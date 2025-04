adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag in Rot

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 222,60 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 222,60 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 222,30 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.186 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 195,40 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 13,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,59 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 260,75 EUR an.

adidas ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte adidas am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,77 EUR je Aktie aus.

