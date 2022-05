adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Aktien in diesem Artikel adidas 194,74 EUR

Die adidas-Aktie zeigte sich um 16:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 193,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 195,34 EUR. Bei 189,58 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 190,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 350.488 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2021 bei 336,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 170,08 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 14,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,20 EUR.

Am 09.03.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.137,00 EUR im Vergleich zu 5.548,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte adidas am 06.05.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 05.05.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 11,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

