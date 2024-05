adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von adidas

Aktie im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 223,90 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 223,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 222,90 EUR. Bei 228,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 131.664 Aktien.

Bei 233,90 EUR markierte der Titel am 29.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,47 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 147,62 EUR fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,07 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 213,29 EUR.

Am 31.01.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -2,87 EUR je Aktie generiert. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,21 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

