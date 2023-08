adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von adidas

So entwickelt sich adidas

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 178,48 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 178,48 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 177,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,00 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 166.128 Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,28 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,93 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 47,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 173,00 EUR.

Am 05.05.2023 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.274,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte adidas am 03.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von adidas.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

