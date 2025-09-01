adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 165,00 EUR.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 165,00 EUR ab. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 163,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 165,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 117.176 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,88 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 249,82 EUR.

Am 30.07.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,61 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

