adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Donnerstagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 173,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:49 Uhr 4,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 173,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 169,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141.498 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.08.2023 auf bis zu 188,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 8,45 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 46,29 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,83 EUR je adidas-Aktie an.

adidas veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.343,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,62 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus