adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 172,42 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 174,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 169,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 259.974 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,60 EUR erreichte der Titel am 21.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 8,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,83 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 5.343,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

