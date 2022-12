adidas Aktie News: adidas fällt am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel adidas 123,84 EUR

Um 04:22 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 123,66 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,10 EUR nach. Bei 123,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.875 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,00 EUR erreichte der Titel am 08.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 32,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 161,57 EUR angegeben.

adidas gewährte am 20.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,34 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.408,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.752,00 EUR in den Büchern gestanden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

