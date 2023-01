adidas Aktie News: adidas am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel adidas 131,12 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 131,10 EUR. Bei 132,52 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 129,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.428 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 263,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,36 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,57 EUR aus.

Am 20.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,34 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.752,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.408,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,53 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Was Analysten von adidas erwarten

Nike-Aktie letzlich zweistellig im Plus: Nike steigert Umsatz kräftig - adidas- und PUMA-Aktien profitieren

Nike-Aktie schwächer: adidas und Nike weisen Kritik an Leder-Lieferketten zurück

