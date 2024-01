adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

adidas im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 178,90 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 178,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 178,04 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 181,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 192.035 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 198,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 27,88 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,38 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte adidas am 06.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

