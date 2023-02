adidas Aktie News: adidas am Mittag in Rot

Aktien in diesem Artikel adidas 156,64 EUR

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 156,74 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 153,66 EUR aus. Bei 156,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162.003 adidas-Aktien.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 248,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 36,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Abschläge von 67,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 154,85 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 20.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 2,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6.408,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.752,00 EUR umgesetzt.

Die adidas-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.03.2023 erwartet. Am 06.03.2024 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 1,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

